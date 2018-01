Bovespa acentua queda após dado de inflação dos EUA A Bovespa acentuou a baixa após a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI) nos EUA, que mostrou alta bem mais forte que a esperada. O PPI de novembro subiu 2%, quando a mediana das previsões de 19 economistas ouvidos pela Dow Jones era de uma alta de 0,7% em novembro. O núcleo do índice subiu 1,3%, também superando as estimativas. A mediana das previsões para o núcleo do índice, que exclui os preços de energia e alimentos, era de uma alta de 0,3% em novembro. A Bovespa, conforme operadores de mercado, "tem gordura" para queimar, após a bela performance recente. De qualquer maneira, o mercado acionário doméstico vai observar a abertura das bolsas em Nova York para decidir se acelera ou atenua a realização de lucros. Às 12h11, o Ibovespa cedia 1,42%, a 42.891 pontos, na mínima da manhã até então.