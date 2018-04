Bovespa acentua queda, mas com liquidez um pouco melhor O volume de negócios na Bolsa de Valores de São Paulo melhorou um pouco no começo desta tarde. Por conta do final do horário de verão nos Estados Unidos, os mercados americanos abriram uma hora mais tarde, às 11h30 (de Brasília). Às 12h45, o Ibovespa caía 1,33%, a 38.805 pontos, com giro financeiro de R$ 710 milhões. As ações Net PN lideravam as perdas do dia, com desvalorização de 4,09%, para R$ 21,34, e com R$ 14,2 milhões negociados. Telesp PN avança 0,62%. A Telefônica anunciou ontem a compra do controle da TVA, mas ainda não se sabe os valores do negócio. Os termos embutem a aquisição direta de 100% das ações dos serviços de MMDS e de banda larga dentro e fora do Estado de São Paulo. Além disso, há a compra indireta de 100% das ações preferenciais, bem como parte das ações ordinárias no limite da legislação, dos serviços de televisão a cabo dentro e fora do Estado de São Paulo. Em relatório, os analistas Felipe Cunha e Beatriz Battelli, da Brascan Corretora, afirmam que o negócio parece positivo para a Telefônica, pois permite o incremento do portfólio de serviços oferecidos pela companhia, telefonia, banda larga e agora TV a cabo. "Este movimento também serve ao propósito de defesa de mercado, pois surge depois da consolidação anunciada a partir da operação envolvendo NET e Vivax, que criará uma companhia atuante em praticamente 60% dos domicílios classe A e B da Telefónica", afirmam. A TVA conta com cerca de 320 mil clientes espalhados pelas cidades de São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçú, além da operação em Camboriú (SC), representando 7% de market share neste mercado. De acordo com a Brascan, o IPO da TVA, solicitado à CVM no início de outubro, teria sido suspenso. Já para a Net, as notícias não são tão positivas assim, lembram profissionais, uma vez que, agora a empresa terá um competidor de peso para seus projetos de unir a venda de serviços de TV a cabo e banda larga. Ainda para a Telefônica, o mercado aguarda os valores da transação para poder avaliar se haverá algum impacto na distribuição de dividendos da companhia. No Ibovespa, também caem: Eletrobras ON -3,27% e PNB, -2,48%, devolvendo um pouco mais de ganhos recentes após a confirmação da derrota de Geraldo Alckmin nas eleições presidenciais. Entre as altas, aparecem TIM PM + 1,57%, Comgás PNA + 1,26% e Aracruz PNB + 1,20%.