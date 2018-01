Bovespa acompanha bolsas de NY e cai 0,15% Mesmo com a divulgação de vários indicadores norte-americanos, que vieram fortes, hoje as bolsas norte-americanas operam em baixa. Segundo analistas, o mercado de ações dos Estados Unidos pode estar passando por um ajuste, já que ontem fecharam em recorde, e a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que também terminou com alta recorde no dia anterior, acompanha esse ritmo. As vendas de imóveis usados norte-americanas cresceram pelo segundo mês seguido em novembro, subindo 0,6% para a média anual de 6,28 milhões de unidades. A expectativa era de queda de 1%. O número reforça a leitura de ontem sobre as vendas de imóveis novos, de que o mercado imobiliário está se estabilizando. Às 13h47, o índice Dow Jones recuava 0,12%; e o Nasdaq perdia 0,23%. No Brasil, a Bovespa operava com variação negativa de 0,15%, aos 44.459. No câmbio, o dólar comercial valia R$ 2,138, em queda de 0,37%.