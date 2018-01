Bovespa acompanha EUA e fecha em alta de 1,42% Na véspera do vencimento do Ibovespa Futuro, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) voltou a registrar volatilidade nesta terça-feira. Mas Nova York acabou falando mais alto. Em Wall Street, as bolsas também oscilaram bastante, mas acabaram tendo fortes altas no período da tarde. E acabaram ajudando os comprados no exercício de amanhã na BM&F. O volume financeiro na bolsa paulista foi vigorosos e voltou a superar os R$ 2 bilhões. O Índice Bovespa fechou em alta de 1,42%, com 36.626 pontos. Operou entre a máxima de 36.734 pontos (+1,72%) e a mínima de 35.891 pontos (-0,62%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular baixa de 4,57% em fevereiro e alta de 9,48% em 2006. O movimento financeiro avançou bastante e ficou em R$ 2,609 bilhões. A Bovespa abriu os negócios com força nesta terça-feira. Mas não resistiu ao enfraquecimento das bolsas em Nova York ainda no início das operações. À tarde, no entanto, Wall Street mostrou força e a bolsa paulista acabou acompanhando. "O mercado está muito ligado ao vencimento de amanhã. É difícil falar em fundamentos do mercado num dia como este", comentou um operador. "Mas não há dúvida de que Nova York acabou influenciando o mercado por aqui", disse outro operador. A reação da Bovespa no período da tarde acabou sendo puxada por ações de setores que estavam mais "largados" no mercado. Ações de segunda linha e algumas elétricas acabaram sendo destaque na compra. Já aqueles papéis considerados os "preferidos" dos estrangeiros acabaram sendo alvo dos vendedores, como as ações dos setores de bancos, siderurgia e mineração. O comportamento dos estrangeiros também está sendo observado no mercado. Depois da enxurrada de dólares verificada em janeiro, agora os "gringos" estão com o pé no freio. Até o dia 9 deste mês, a Bovespa registrava saldo líquido negativo de R$ 15,9 milhões em fevereiro. E no dia 10, uma sexta-feira caracterizada pela forte volatilidade e pelo avanço do giro de negócios, teriam saído cerca de R$ 270 milhões, segundo apurou a editora Aline Cury Zampieri, do serviço Empresas e Setores. Às 18h55, em Nova York, o Dow Jones operava em alta de 1,23%, o Nasdaq avançava 0,97% e o S&P 500 subia 0,98%. Para esta quarta-feira, as atenções estarão voltadas ao vencimento do Ibovespa Futuro. "A briga promete ser boa porque o mercado está forte, sem tendência definida. É um dia de briga de cachorro grande", disse um operador. Entre os papéis que compõem o Índice Bovespa, as maiores altas foram Cesp PN (+7,72%), Eletropaulo PN (+6,86%) e Brasil Telecom Par PN (+6,46%). As maiores baixas foram Arcelor ON (-2,40%), Embraer ON (-2,15%) e Sabesp ON (-2,02%).