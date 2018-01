Bovespa acompanha NY e encerra com ganho de 0,70% A Bolsa de Valores de São Paulo acompanhou de perto as Bolsas de Nova York hoje. Os índices apresentavam movimento de baixa desde o início dos negócios, mas o mercado acionário de Nova York reagiu positivamente ao discurso do presidente norte-americano, George W. Bush, e virou o sinal. O Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista, fechou com ganho de 0,70%, aos 41.334 pontos, após oscilar entre a mínima de -1,03% e a máxima de +0,72%. O volume financeiro ficou em R$ 2,55 bilhões. A Bovespa passou a maior parte do dia em movimento de realização de lucros, motivada pelo fraco desempenho do mercado de ações norte-americano, que operava na defensiva diante da incerteza em relação ao resultado das eleições para o Senado nos EUA. O partido democrata conseguiu retomar a maioria na Câmara, como vinha sendo precificado, mas a possibilidade de assumirem também a liderança no Senado não estava embutida nos preços dos ativos. Mais tarde, porém, o mercado virou o sinal, reagindo ao discurso do presidente Bush que, entre outras coisas, anunciou a renúncia do secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, largamente identificado com a guerra do Iraque. Por volta das 18h20, minutos depois do encerramento dos negócios na Bovespa, o índice Dow Jones, de Nova York, subia 0,22%, o Nasdaq avançava 0,53% e o S&P-500 registrava ganho de 0,27%.