Bovespa acompanha NY e fecha em alta de 1,26% O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o Ibovespa, continuou na cola do mercado de ações de Nova York. Nos Estados Unidos, as bolsas subiram impulsionadas pelo recuo nos preços do petróleo e o dado da confiança do consumidor americano, que veio acima das expectativas. No fim do dia, a Bovespa terminou com ganho de 1,26%, aos 36.680 pontos. Hoje, o volume de negócios na bolsa paulista foi melhor do que o verificado nos últimos pregões - de R$ 1,89 bilhão. A Bovespa teve um dia volátil, motivado pelas preocupações com o possível desaquecimento da atividade nos EUA que voltaram a pesar nos negócios com ações, após uma empresa transportadora de cargas, a UPS, prever que a economia deve perder força neste segundo semestre, nessa véspera da divulgação do livro bege, um dos dados mais aguardados da semana, que sai amanhã. O petróleo, que começou o dia em alta, encerrou em baixa de 1,73%, cotado a US$ 73,75 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex).