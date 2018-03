Bovespa acompanha NY e mantém-se em forte queda O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, mantém-se em forte queda nesta tarde. Às 16h30, caía 3,48% para 42.486 pontos. O mercado doméstico acompanha o desempenho negativo das bolsas mundiais. Na Ásia e na Europa, os principais índices de ações fecharam em queda hoje. Em Wall Street, no horário citado, o índice Dow Jones recua 0,69%, o Nasdaq cai 0,94% e o S&P 500 registra baixa de 0,70%. Operadores também atribuem o comportamento negativo da Bovespa à queda dos preços das commodities no mercado internacional. Por conta disso, as ações mais negociadas da Bolsa registram fortes baixas. Petrobras PN chegou a cair 5,35% e por volta das 16h30 recuava 2,83%. Vale PNA estava em baixa de 3,94%. O volume financeiro na Bolsa paulista soma R$ 2,7 bilhões e projeta o total de R$ 3,7 bilhões para o encerramento dos negócios. Entre os papéis que compõem o Ibovespa, não há nenhum operando no azul. As maiores quedas são Cosan ON (-6,58%), Telemig Par PN (-6,33%) e Vivo PN (-6,17%).