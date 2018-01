Bovespa acompanha NY e tem alta de 1,68% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) prossegue em alta, acompanhando o mercado de Nova York. Nos Estados Unidos, por volta de uma da tarde, o índice Dow Jones apresentava ganho de 0,54% e o Nasdaq, do setor de tecnologia, subia 0,85%. No Brasil, a Bovespa registrava expansão de 1,68%, aos 41.731 pontos. O giro financeiro previsto para o fim do dia era de R$ 986 milhões. O destaque de ganho na Bolsa paulista eram as ações PN do Itaú (2,57%). Já na outra ponta, estavam os papéis ON da Souza Cruz (-1,23%). As ações da Eletrobrás dão continuidade aos ganhos de ontem, após notícias de que o governo estuda a melhor forma de profissionalizar a empresa. O ministro de minas e Energia, Silas Rondeau , afirmou que serão necessárias mudanças na lei de criação da empresa, para permitir captações no mercado internacional. E que é preciso "destravar" o setor, garantindo licenças prévias para novos projetos, e apressando os processos judiciais que atrasam obras. Às 13h03, as ações ON da Eletrobrás registravam alta de 1,87%. As ações da Cosan, que entrou em leilão, subiam 0,53. Os papéis recuperavam as perdas do dia anterior. Ontem, após o fechamento, o governo de Minas Gerais assinou um contrato de US$ 250 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com recursos destinados a investimentos no setor sucroalcooleiro. Os papéis PN da AmBev operavam em alta de 0,86%. As ações ON apontavam variação positiva de 0,23. Segundo operadores, os papéis da companhia seguem mais o comportamento da InBev no mercado externo, que chegou a subir 2%. Antes da abertura do pregão, 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a empresa retire sua cerveja Puerto del Sol do mercado. Por dois votos a um, a Justiça rejeitou o agravo de instrumento impetrado pela companhia contra a decisão - que já havia sido proferida em primeira instância. O resultado favorece a Femsa/Kaiser, autora da liminar que pedia a retirada do produto.