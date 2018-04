Bovespa acompanha queda das Bolsas de Nova York A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) passa por um segundo dia de correção, com os investidores aproveitando para embolsar os lucros acumulados e avaliando os dados da economia dos Estados Unidos que estão provocando discussões. A lista de maiores baixas da Bovespa tem ações de variados segmentos, mas com um ponto em comum: alta maior que a Bolsa a (+6,11%) em abril . Caso de Cosan (+15%), Cyrela (+21,6%), Light (10%), Cemig (10%) e Pão de Açúcar (7,3%). Às 12h12, a Bovespa recuava 0,95%. As ações de maior peso, conhecidas por blue chips, Petrobras e Vale do Rio Doce também operam em baixas, de 1,21% e 1,35% respectivamente. Os volumes eram de R$ 125 milhões na estatal de petróleo e R$ 165 milhões na mineradora. As bolsas de Nova York caem, após apresentarem volatilidade no começo do pregão com uma série de indicadores econômicos e balanços. A primeira prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre mostrou que a economia dos EUA cresceu 1,3%, As altas são lideradas por Sadia que, apesar de ter mostrado lucro abaixo do previsto pelos analistas, teve ganho operacional em linha com o esperado e algumas surpresas positivas. Perdigão pega carona no bom desempenho da Sadia e sobe 1,36%. Os demais ganhos do dia são Vivo, Embraer e TIM ON.