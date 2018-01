Bovespa alcança recorde de negócios A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) alcançou ontem recorde de 196.784 negócios realizados no pregão regular, superando os 196.402 verificados em 14 de fevereiro, dia de vencimento de opções sobre ações. Contabilizando a negociação realizada no after market, a marca histórica chegou a 198.674 negócios ontem contra os 197.904 obtidos em 14 de fevereiro passado, também nas duas sessões de negociação. O after market é o horário após o fechamento do pregão principal da Bovespa, quando os investidores podem enviar ordens de compra e venda e realizar negócios pelo home broker - meio que permite a negociação de ações via internet.