Bovespa amplia alta com mercado de ações de NY A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) passou a operar em alta superior a 4%, atingindo a máxima pontuação do dia em 42.908 pontos (+4,20%). O mercado de ações doméstico trabalha em terreno positivo desde a abertura dos negócios de hoje, seguindo a melhora das bolsas na Ásia, Europa e em Nova York. A disparada da Bovespa na última meia hora acompanha o desempenho de Wall Street, onde as bolsas ampliaram o movimento de ganho. Às 16h06 (de Brasília), em Nova York, o índice Dow Jones subia 1,01%; o Nasdaq avançava 1,73%; e o S&P 500 registrava alta de 1,28%. No Brasil, a bolsa paulista apresentava valorização de 4,16%, aos 42.893 pontos.