Bovespa amplia alta e estabelece nova máxima recorde O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, ampliou os ganhos registrados hoje desde a abertura dos negócios e renovou sua pontuação máxima recorde esta tarde. Às 13h17, o índice avançava 1,11%, para 49.613,8 pontos, a maior pontuação intraday (durante o dia) de sua história. Se o Ibovespa terminar o pregão acima dos 49.408,2 pontos, estabelecerá o nono recorde de fechamento do mês de abril. No horário citado, a ação de maior peso no índice, Petrobras PN, obtinha forte valorização, impulsionada pelos preços do petróleo. O papel da estatal subia 2,39%, a R$ 47,63. O barril de petróleo subia 0,67% em Nova York e 1,24% em Londres.