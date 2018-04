Bovespa amplia ganho após relatório do BC americano A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ampliou os ganhos após a divulgação das primeiras linhas do Livro Bege nos Estados Unidos, sumário das condições macroeconômicas que orienta as decisões do banco central americano (Federal Reserve) sobre política monetária. Às 15h43, a Bolsa tinha ganho de 1,33%, aos 49.724 pontos. Logo em seguida à divulgação do documento, a Bovespa subiu 1,50%, na máxima, a 49.808 pontos, novo recorde histórico em pontos durante o pregão. O dólar comercial era negociado a R$ 2,0210, no horário acima, no mercado interbancário, baixa de 0,69%. No pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista também está cotado a R$ 2,0210, baixa de 0,66%.