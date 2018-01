Bovespa amplia perdas com a queda das Bolsas de NY O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, ampliou o movimento de baixa a partir das 17 horas e chegou a cair 1,44%, com 44.246 pontos, na mínima pontuação do dia. Operadores comentam que o mercado doméstico reflete a piora das bolsas em Nova York, onde o Nasdaq registra baixa de 1,21%, o Dow Jones cai 0,49% e o S&P 500 perde 0,49%. A queda dos principais índices de ações em Wall Street também estaria sendo motivo para os "vendidos" (investidores que apostam na desvalorização das ações) no exercício de opções na Bovespa intensificarem suas vendas. Na próxima segunda-feira, haverá vencimento de opções sobre ações. A opção é um contrato que confere ao portador o direito de compra ou venda de um ativo a um preço predeterminado. O vencimento de opções é a data de validade desses contratos. A partir do dia seguinte, o detentor da opção não pode mais exercê-la. Por isso, no dia de vencimento das opções e nos dias imediatamente anteriores, o movimento da Bolsa pode sofrer distorções, com os investidores atuando de forma tal que os preços das ações se aproximem daqueles valores que mais os favorecem quando a opção for exercida.