Bovespa apresenta queda de 0,12% nos primeiros negócios A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) apresentou queda de 0,12% na abertura e, pouco depois, exibia recuo de 0,49%, aos 37.508 pontos. Segundo analistas, após acumular ganho de 4,03% nos dois primeiros pregões de setembro, uma realização de lucros nesta manhã não está descartada. Nos Estados Unidos, o desempenho do mercado de ações nas transações eletrônicas é fraco hoje, dia que marca o retorno de investidores do feriado do Dia do Trabalho e o fim das férias no Hemisfério Norte. Na Europa, as bolsas operam no vermelho, pressionadas pelo relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) prevendo desaceleração do crescimento econômico da Europa no segundo semestre deste ano. No Brasil, a produção industrial de julho mostrou crescimento de 0,6% ante junho, dentro das previsões dos analistas ouvidos pela AE (0,20% a 1,80%). Em relação a julho do ano passado, a produção cresceu 3,2%, também em linha com as projeções (2,40% a 6%).