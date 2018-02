Bovespa apura saída de R$ 1,2 bi de capital externo O clima de incerteza em relação à perspectiva de crescimento das principais economias do mundo aumentou a aversão ao risco e reduziu o apetite por investidores internacionais para o mercado de ações, fortemente influenciado pelos indicadores de atividade. Esse cenário causou a saída líquida de investimento estrangeiro na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) durante o mês de agosto. Segundo a entidade, após oito dias de resultados negativos, houve entrada de fluxo estrangeiro no último pregão do mês, ainda que modesto, de R$ 20,264 milhões. O desempenho no dia 31 de agosto reduziu o resultado negativo do mês para R$ 1,2 bilhão. No acumulado do ano, o déficit soma R$ 2,405 bilhões.