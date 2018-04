Bovespa atinge mínima após divulgação de ata do Fed O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registrou esta tarde a pontuação mínima do dia até então, reagindo à ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), divulgada às 15 horas (de Brasília). O índice caía 0,63% às 15h04, à mínima de 46.879 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial atingiu a cotação máxima do dia, de R$ 2,034, em alta de 0,30%. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista avançava 0,39%, para a máxima de R$ 2,036. Nos Estados Unidos, o juro do título de dez anos subiu à máxima do dia, de 4,73145% ao ano. O título de 30 anos também projetou o maior juro do dia até o momento, de 4,90855% ao ano. As Bolsas de Nova York, também em reação à ata do Fed, ampliaram as perdas: o índice Dow Jones perdia 0,76% às 15h08 e o Nasdaq cedia 0,77%. O movimento dos juros futuros norte-americanos influenciou seus pares no Brasil. Os juros projetados pelos contratos de depósito interfinanceiro (Dis) com vencimento em janeiro de 2008 e em janeiro de 2009, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros, zeraram as perdas do dia e passaram a operar estáveis. O documento do BC americano afirmou que novas elevações da taxa básica de juro, atualmente em 5,25% ao ano, "podem ser necessárias" e que os riscos de desaceleração da maior economia do mundo cresceram entre janeiro e março. Ainda segundo o Fed, dados recentes lançaram dúvidas sobre o recuo da inflação.