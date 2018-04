Bovespa avança 0,20% e fecha em novo nível recorde A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou hoje em alta e em novo recorde de pontos (46.646 pontos) pelo segundo dia consecutivo. O principal índice da bolsa paulista, o Ibovespa, encerrou com ganho de 0,20%, mesmo com a cautela dos investidores com a divulgação do número de vagas criadas no mercado de trabalho norte-americano amanhã, em plena Sexta-feira Santa, quando a maioria dos mercados financeiros estará fechada. A Bovespa também atingiu a máxima do dia, ao subir 0,46%, aos 46.767 pontos, mais cedo. O recorde verificado durante o dia anterior era de 46.752 pontos, no dia 26 de fevereiro. Contrariando as expectativas de que hoje seria um pregão de poucos negócios, o giro financeiro foi considerado bom para uma véspera de feriado e atingiu R$ 2,83 bilhões. O ambiente externo tranqüilo nessa véspera de feriado foi mais um estímulo para os investidores continuarem comprando ações de companhias brasileiras. Desde o dia de 21 março, quando o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) decidiu manter o juro norte-americano estável em 5,25% e suavizar o viés de aperto da política monetária, os investidores estão absorvendo melhor as notícias negativas e demandando mais ativos de países emergentes, o que favorece a Bovespa. Um dos destaques da bolsa foi a estréia positiva da administradora de shoppings centers BR Malls. As ações ordinárias da empresa subiram 5,33%, a R$ 15,80, com giro financeiro elevado de R$ 136 milhões.