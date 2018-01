Bovespa avança 0,35% e dólar recua para R$ 2,071 O índice Bovespa da Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta hoje desde o início do pregão. Às 12h20, o Ibovespa registrava ganho de 0,35%, a 44.507 pontos, depois de já ter atingido a máxima de 0,55%. O volume de negócios está em R$ 1,11 bilhão, projetando para o final do dia um giro financeiro de R$ 3 bilhões. Ontem a Bovespa também movimentou R$ 3 bilhões. Com o preço do petróleo em alta no mercado futuro de Nova York e Londres, as ações da Petrobras também sobem hoje na Bovespa. A ação ordinária (ON) valorizava 1,40%, cotada a R$ 47,00. Os papéis preferenciais (PN) da Petrobras subiam 0,83%, a R$ 42,42. No câmbio, a cotação do dólar está em queda desde o começo da manhã. No mercado interbancário, o dólar comercial era negociado a R$ 2,071 às 12h25, recuo de 0,29% em relação ao valor do final da sessão de ontem. É a taxa mínima do dia até este horário. Na máxima, o dólar foi negociado hoje a R$ 2,075. Tanto os investidores no mercado de ações quanto o câmbio e o mercado de juros aguardam, com certa cautela, o anúncio do banco central americano (Fed) sobre a política de juros nos EUA. A decisão será divulgada pelo Fed às 15h15 (hora de Brasília) e a expectativa é de a taxa básica de juros naquele país fique inalterada em 5,25% ao ano.