Bovespa avança 0,65% e dólar recua na BM&F O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, operava às 10h39 na pontuação máxima do dia, com valorização de 0,65%, aos 40.187 pontos. No mercado de câmbio, o dólar negociado à vista no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), que tinha iniciado os negócios em alta, inverteu o sinal e às 10h40 operava em baixa de 0,02%, cotado a R$ 2,1435. No mercado interbancário, o dólar comercial valia, no mesmo horário, R$ 2,145, com acréscimo de 0,05%, na cotação mínima do dia até então. Os juros futuros também inverteram o sinal. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, tradicionalmente o mais negociado na BM&F, projetava taxa de 12,90% ao ano às 10h43, a mínima do dia, ante taxa de 12,92% projetada no encerramento dos negócios na quarta-feira.