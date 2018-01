Bovespa avança 1,18% e encerra em novo recorde O mercado de ações brasileiro teve hoje seu segundo dia consecutivo de recorde. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, subiu 1,18% e fechou com 43.157 pontos, pela primeira vez em sua história acima dos 43 mil pontos. Ontem, o recorde de fechamento de 42.654 pontos foi atingido após valorização de 3,21%. A Bolsa, que já abriu com os investidores animados pela alta surpreendente de ontem, foi ainda mais longe hoje com a ajuda dos indicadores divulgados nos EUA, que diminuíram a preocupação com a inflação ao mesmo tempo em que sinalizaram desaceleração suave da atividade. Analistas avaliam que cresceram as chances de a Bovespa atingir os 45 mil pontos até o final deste mês. Na máxima de hoje, o índice subiu 1,42%, para 43.261 pontos. Na mínima, o Ibovespa recuou apenas 0,04%. O volume financeiro, que totalizou R$ 3,22 bilhões, foi mais encorpado do que o registrado na véspera. O volume foi impulsionado pelas compras dos investidores estrangeiros, concentradas principalmente em Petrobras e Companhia Vale do Rio Doce. A ação preferencial da Petrobras registrou alta de 1,11% e a preferencial classe A da Vale avançou 3,54%. O mercado de ações brasileiro é visto como um dos mais atraentes entre os emergentes pelos investidores estrangeiros, que têm bancado boa parte dessa valorização da Bolsa no ano, que já está em 32,54%. Novembro foi o segundo melhor mês do ano para a Bovespa em termos de entrada de capital externo. O saldo de R$ 1,489 bilhão no mês passado ficou abaixo apenas do registrado em janeiro, quando o superávit atingiu R$ 2,613 bilhões, segundo dados da Bovespa. Os indicadores divulgados nos EUA ajudaram a puxar para cima a Bolsa. O custo unitário de trabalho cresceu menos que o previsto inicialmente. Os custos de mão-de-obra foram revisados para +2,3% ante previsão de +3,8%, o que indica pressões menores sobre os salários, reduzindo os temores de inflação. Além disso, o dado dos gerentes de compras de Chicago (ISM) para o setor de serviços em novembro surpreendeu positivamente, indicando expansão da atividade. O índice subiu a 58,9, ante 57,1 em outubro.