Bovespa avança 1,70% e fica perto dos 40 mil pontos Novembro começou bem para a Bolsa. No início da tarde, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, reconquistou a marca dos 40 mil pontos, voltando aos níveis de maio, quando o índice à vista atingiu as máximas históricas. A marca não foi mantida no fechamento, quando o Ibovespa estava em 39.930 pontos, mas a alta ainda assim foi forte, de 1,70%. No melhor momento do dia, o Ibovespa subiu 2,14%, para 40.104 pontos, sustentado por volume financeiro vigoroso (o giro do dia ficou em R$ 2,78 bilhões), especialmente para uma véspera de feriado no Brasil. O índice não operou em queda em nenhum momento: sua mínima do dia foi uma alta de 0,04%. Esse dinamismo da Bolsa hoje, que operou descolada do mercado acionário de Nova York (cujos índices estiveram em baixa durante quase todo o dia), refletiu as boas perspectivas para o mercado de ações nesses dois últimos meses do ano. A maioria dos analistas acredita que a Bovespa tem espaço para encerrar 2006 na faixa dos 42 mil pontos ou mais. Essa percepção favorável levou em conta um cenário externo e interno amigável. Entre os analistas, a avaliação é que a economia norte-americana caminha para um pouso suave. Aqui, a reeleição do presidente Lula deixou o mercado mais confortável em relação à continuidade da política econômica.