Bovespa avança 3%, ajudada por NY e Petrobras O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, acelerou o comportamento de alta no meio desta tarde. Por volta das 16 horas, o índice subia 3,01%, para 37.535 pontos. Na máxima, chegou a ganhar 3,22% (37.613 pontos). O mercado doméstico de ações se alinha ao movimento das bolsas americanas, onde o índice Dow Jones subia, por volta do mesmo horário, 0,90%, e o Nasdaq, 1,86%. Também ajuda a puxar o índice o desempenho dos papéis da Petrobras. A ação ordinária da Petrobras avançava 1,87% e a ação preferencial, 2,55%, em reação à recuperação do preço do petróleo, que em Nova York fechou em US$ 59,41 por barril, em alta de 1,24%.