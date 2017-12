Bovespa avança impulsionada por alta de Telemar O anúncio da reestruturação societária da Telemar, com a conversão de todas as ações em ON e a criação da Oi Participações, está sendo um balde de água fria nos investidores vendidos em opções. Os comprados estão levando a melhor hoje. Na máxima desde o início do pregão, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) subiu 1,58% (38.683 pontos), impulsionado pela disparada das ações de Telemar. As ações ordinárias registravam alta extraordinária de 45,18% às 11h20. Telemar PN subia 11,08% e Telemar Norte Leste PNA, +9,55%, liderando os melhores desempenhos da Bolsa hoje. Em termos de volume financeiro, Telemar também está entre os mais negociados deste pregão. "Há muito tempo não via uma opção de Telemar que vence daqui a um mês subir mais de 500%", disse um operador, referindo-se à alta de 582% da opção de Telemar a R$ 42,00 com vencimento em 15 de maio. A opção de Telemar a R$ 40,00, também com vencimento em maio, registrava valorização de 480%. A opção de 38,00, que vence hoje e que havia virado pó no fechamento de sexta-feira, disparava 2.600%. A primeira impressão dos analistas sobre a reestruturação anunciada hoje está sendo boa, mas os investidores ainda estão debruçados sobre os termos do anúncio. A idéia é simplificar a estrutura acionária das empresas do grupo (Telemar Participações, Tele Norte Leste Participações e Telemar Norte Leste) e reunir seus acionistas em apenas uma companhia, que terá ações ON no Novo Mercado da Bovespa e na Nyse. A Tele Norte Leste (TNL) será incorporada pela Telemar Participações (TmarPart). Depois haverá conversão voluntária de ações preferenciais (TMAR5 e TMAR6) da Telemar Norte Leste (Tmar) em ações ordinárias da mesma sociedade, seguida de resgate das ações não convertidas. Então, será feita a futura migração dos acionistas ordinários de Tmar para a TmarPart.