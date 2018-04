Bovespa avança mais de 1% e supera os 47 mil pontos O resultado do total de vagas criadas, conhecido por payroll, nos Estados Unidos, agradou aos investidores e a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) inicia a semana em alta e estabelecendo novo recorde histórico em pontos durante as negociações. Na quinta-feira, a Bolsa paulista fechou em nível recorde, aos 46.646 pontos. Às 10h12 de hoje, a bolsa paulista avançava 1,24% na máxima, a 47.226 pontos, superando o patamar psicológico dos 47 mil pontos (47.166 pontos). A valorização da bolsa paulista é impulsionada pelo ganho firme sinalizado pelo mercado de ações norte-americano, que assim como a Bovespa estavam fechados na sexta-feira quando saiu o relatório de emprego, que mostrou a criação de 180 mil vagas em março. O número superou a estimativas de economistas, de 142 mil vagas. A taxa de desemprego caiu para 4,4% em março ante 4,5% em fevereiro. O dado benigno nos EUA aliviou a preocupação dos investidores com a atividade naquele país e agora o mercado trabalha com a perspectiva de manutenção das taxas de juro norte-americanas por um período mais longo. O efeito positivo desse cenário mais tranqüilo está se refletindo no Risco Brasil, indicador que mede o grau de desconfiança dos investidores na economia brasileira, e que testa novas mínimas históricas. Hoje, o Risco País bateu 154 pontos-base e por volta das 10 horas recuava nove pontos, em patamar inédito de 154 pontos base. O volume financeiro hoje pode ser mais reduzido, pois os mercados em vários países da Europa seguem fechados em razão do feriado de Páscoa, incluindo o Reino Unido. Empresas Na Bovespa, as atenções estarão voltadas para as ações ordinárias da Arcelor Brasil que devem reagir ao comunicado divulgado na quinta-feira à noite pela Arcelor Mittal em que elevou para R$ 51,27 por ação o valor da oferta pública pelos papéis dos minoritários, como determinou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No entanto, o grupo indiano anunciou também que irá fechar o capital da empresa. Com a transação, a Arcelor Brasil deixará a Bovespa. Os investidores poderão receber a quantia de duas formas: uma parte em dinheiro (R$ 11,70) e outra em ações (0,35 ordinária classe A da Arcelor Mittal por papel da Arcelor Brasil) ou então todo o valor em reais. Na quinta-feira, Arcelor Brasil ON fechou valendo R$ 48,50. A expectativa para esta segunda-feira é se o papel vai subir até o valor da nova oferta, mesmo com a intenção da Mittal de fechar o capital. A Aracruz abriu hoje a safra de balanços do primeiro trimestre de 2007. A empresa lucrou R$ 278 milhões, uma queda de 20% sobre os R$ 347,9 milhões de igual período de 2006. O resultado ficou 17% acima das previsões.