Bovespa bate na mínima do dia, em queda de 3,12% O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) atingiu nova mínima nos negócios desta tarde, ao marcar 34.984 pontos, com queda de 3,12%, por volta de 14h30. A queda das ações no Brasil segue desempenho semelhante ao dos Estados Unidos, onde o mercado continua bastante volátil. No mercado de câmbio, o dólar à vista negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) tinha alta de 3,05% às 14h38, cotado a R$ 2,363. O dólar comercial (mercado interbancário) subia 4,40% no mesmo horário, para R$ 2,394.