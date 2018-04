Bovespa bate novo recorde diário, aos 47.275 pontos A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) renovou hoje sua pontuação recorde registrada durante o dia. Às 15h50, a Bolsa subia 0,79%, para 47.308 pontos. O recorde anterior, estabelecido no dia 9 deste mês, era de 47.239 pontos. Nos Estados Unidos, o mercado de ações também operavam com valorização. No horário citado, o índice Dow Jones tinha alta de 0,45%, o Nasdaq subia 0,68% e o S&P avançava 0,54%.