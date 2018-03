Bovespa bate recorde em volume de negócios em 2006 O volume financeiro total negociado na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) alcançou R$ 598,9 bilhões em 2006, com crescimento de 49,3% em relação a 2005. O giro financeiro do ano passado foi o maior registrado na história da Bolsa. Apenas em dezembro, a Bovespa movimentou R$ 60,1 bilhões, com médias diárias de R$ 3,2 bilhões e 98.534 negócios. Em 2006, a média diária dos negócios na Bolsa paulista subiu 51,1%, para R$ 2,4 bilhões, ante o R$ 1,6 bilhão de 2005. O número de negócios cresceu 38,9%: foram 21,5 milhões no ano, ante 15,5 milhões em 2005. A média diária de negócios foi de 87.488, número 40,5% superior aos 62.247 registrados no ano anterior.