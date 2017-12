Bovespa cai -0,03%, cautelosa com juros e petróleo O Índice Bovespa encerrou a terça-feira praticamente estável, com queda de 0,03%, a 39.738 pontos. O volume de negócios hoje foi de R$ 1,88 bilhões. O Ibovespa oscilou entre a máxima de 39.953 pontos e a mínima de 39.577 pontos. A Bovespa passou o dia operando de lado, refletindo a incerteza dos investidores em relação ao ciclo de alta dos juros nos EUA e à trajetória do petróleo e das commodities metálicas diante de novos sinais de vigor da maior economia do mundo. Hoje, a Bolsa esteve mais atrelada ao mercado norte-americano, onde as bolsas operaram com sinal negativo, espelhando uma atitude defensiva dos investidores diante de uma escalada de alta do juro dos títulos do Tesouro dos EUA. Além disso, a cautela se deve à expectativa pela divulgação, quinta-feira, da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).