Bovespa cai 0,12% em dia de ajuste após recorde A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou o último pregão do ano - já que, amanhã, não haverá negócios - em queda de 0,12%, aos 44.473 pontos, em um dia de ajustes após o fechamento em pontuação recorde ontem (44.526 pontos). Mas, apesar das leves perdas desta quinta-feira, os investidores têm motivo de sobra para comemorar o desempenho do mercado de ações brasileiro em 2006, quando a valorização acumulada superou 30%. Foi o quarto ano seguido de alta e a expectativa dos analistas é que 2007 também seja positivo na Bolsa paulista, tendo em vista as boas perspectivas em relação aos cenários interno e externo. A queda do risco Brasil, que chegou aos 190 pontos-base nesta tarde, o menor nível histórico, indica que é maior a confiança dos investidores locais e estrangeiros na economia do País. Nos Estados Unidos, indicadores econômicos divulgados hoje reforçaram, entre analistas, a avaliação de que o ritmo da atividade norte-americana está a caminho de uma redução suave, e não de uma retração brusca. Nos EUA, as vendas de imóveis usados em novembro subiram 0,6%, contrariando a previsão de analistas de queda de 1% e reforçando a análise de que o pior momento no mercado imobiliário já passou. O índice de atividade industrial dos gerentes de compras de Chicago subiu para 52,4 em dezembro, superando a expectativa de economistas de aumento para 50,2%. E o índice de confiança do consumidor subiu de 49,9 em novembro para 109 em dezembro - o melhor desempenho desde abril.