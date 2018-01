Bovespa cai 0,15% na expectativa de dados dos EUA A Bolsa de Valores de São Paulo abriu o pregão com o índice Bovespa em leve alta, mas inverteu o sinal logo em seguida e caía 0,15% a 42.842 pontos, às 11h08. A Bolsa paulista deve esperar na defensiva o relatório do mercado de trabalho (taxa de desemprego e número de criação de vagas) dos EUA, que sai às 11h30. Em Nova York, os índices futuros de ações praticamente não saíram do lugar desde a abertura do pregão eletrônico, operando muito próximo do nível de fechamento do dia anterior, expressando a forte expectativa com o relatório de emprego, que tem tudo para influenciar a trajetória dos negócios nesta sexta-feira. Aqui, depois do tom positivo da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, o IPCA de novembro trouxe hoje mais uma boa notícia para o mercado de juros, que segue em baixa diante do aumento da percepção de que pode haver espaço para o Copom baixar novamente a taxa Selic em 0,5 ponto porcentual em janeiro. O IPCA subiu 0,31%, abaixo das estimativas dos analistas (de 0,32% a 0,40%). Além do mercado de ações nos EUA, a Bovespa pode repercutir ainda, via Petrobras, a alta de quase 1,5% nos preços do petróleo. O preço da commodity é impulsionado por informações de forte retração no programa de abastecimento de janeiro do Mar do Norte, para 4,3 milhões de barris ante 8,3 milhões de barris em dezembro. As ações da Vale do Rio Doce, por sua vez, podem repercutir o relatório do banco de investimentos Merrill Lynch divulgado esta manhã, que rebaixou a recomendação do setor global de mineração para neutra, citando preocupações sobre o impacto da desaceleração da economia global no consumo das commodities em 2007. Em um extenso relatório sobre o setor, o banco aconselha aos investidores "realizar lucros em dezembro, um momento típico de fortalecimento sazonal". Mas o Merrill Lynch manteve a recomendação de compra para Vale do Rio Doce e também para Anglo American. Na Europa, as ações das mineradoras que foram rebaixadas para neutro ou para venda operam em queda, pressionando as principais bolsas da região.