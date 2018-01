Bovespa cai 0,17% em dia de forte volatilidade Sem tendência definida, a Bovespa teve hoje um pregão de grande volatilidade. Operou entre movimentos de realização de lucros e de operações de compra de papéis que acompanhavam o bom desempenho das bolsas em Wall Street. O mercado volátil fez disparar o giro financeiro, que ainda foi inflado pelos negócios com as ações da Copasa e da Vivax, que estrearam no Novo Mercado da bolsa. Depois de um intenso sobe-desce durante todo o dia, o Índice Bovespa acabou fechando em baixa de 0,17%, com 36.499 pontos. Operou entre a máxima de 36.784 pontos (+0,61%) e a mínima de 36.183 pontos (-1,04%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular baixa de 4,90% em fevereiro e alta de 9,10% em 2006. O movimento financeiro disparou para R$ 2,612 bilhões. A bolsa paulista chegou a cair 1,04% (36.183 pontos), na mínima do dia, no período da manhã. O mercado dava continuidade ao movimento de realização de lucros verificado ontem. A queda da Bovespa contrastava com a melhora das bolsas em Nova York. No início da tarde, no entanto, a Bovespa recuperou terreno e entrou com força em terreno positivo. Chegou a subir 0,61% (36.784 pontos), na máxima do dia, puxada principalmente pelo bom desempenho de Wall Street. Depois disso, no entanto, o mercado doméstico voltou a perder força para depois fechar no negativo. "A bolsa está indefinida. Subiu muito em janeiro, tem espaço para realizar, mas também não tem força para retomar a alta enquanto não aparecer alguma notícia nova", comentou um operador. Ele observa que o fluxo de capital estrangeiro continua positivo este mês, mas perdeu fôlego em relação ao desempenho extraordinário verificado no primeiro mês deste ano. De acordo com informações da bolsa, até o dia 3 (sexta-feira), o saldo líquido de investimento estrangeiro em fevereiro era positivo em R$ 186 milhões. No dia 6 (segunda-feira), segundo fontes do mercado, teria entrado cerca de mais R$ 55 milhões. O giro financeiro disparou hoje. Foi inflado pela volatilidade, que acabou provocando vários movimentos pesados de compra e venda de ações, e também pelos papéis da Copasa e Vivax, que fizeram nesta quarta-feira sua estréia no Novo Mercado da bolsa. Os negócios com Copasa ON movimentaram R$ 139 milhões e ficaram em terceiro lugar no ranking das ações mais negociadas. Copasa ON subiu 4,68%. Vivax Unit girou R$ 132 milhões, ficando em quarto lugar. Os papéis da empresa fecharam com valorização de 10,61%. Os dois papéis mais negociados foram Petrobras PN (R$ 350 milhões) e Vale PNA (R$ 268 milhões). Petro PN caiu 1,96% e Vale PNA recuou 1,55%. Em Nova York, às 18h25, o Dow Jones operava em alta de 0,94%, o Nasdaq avançava 0,93% e S&P 500 subia 0,79%. O risco Brasil caía 3 pontos para 258 pontos base. Além das duas estreantes na bolsa, as preferenciais da Cesp também têm chamado a atenção dos operadores nos últimos três pregões. Conforme apurou a editora Aline Cury Zampieri, do serviço Empresa e Setores, a forte demanda por Cesp PN tem por base a perspectiva da reestruturação financeira da empresa. Especialistas lembram que as ações dispararam há 15 dias, depois devolveram quase todos os ganhos e agora voltam a ser procuradas. A notícia que deu impulso extra aos negócios hoje foi a decisão da Aneel de analisar o processo de revisão tarifária da Companhia de Transmissão Paulista (Cteep) em reunião de diretoria no dia 20 deste mês. Na mesma reunião serão definidas as condições para a privatização da empresa, que servirão de base para a formulação do edital de venda. A venda da Cteep é tida como crucial para a resolução dos problemas financeiros da Cesp, já que parte dos recursos será usada para esse fim. Entre os papéis que compõem o Ibovespa, as maiores altas foram Transmissão Paulista PN (+7,19%), Cesp PN (+5,28%) e Petróleo Ipiranga PN (+3,93%). As maiores baixas foram Embraer ON (-2,84%), Embraer PN (-2,78%) e Arcelor ON (-2,05%).