Bovespa cai 0,17% em dia de realização de lucros O Ibovespa voltou a cair hoje, em um dia de realização de lucros e baixo volume de negócios. O mercado doméstico reagiu ao comportamento fraco das bolsas asiáticas, européias e também em Wall Street. Investidores aproveitaram para queimar um pouco da boa gordura acumulada neste início de ano. O Índice Bovespa fechou em baixa de 0,17%, com 36.631 pontos. Operou entre a máxima de 36.771 pontos (+0,21%) e a mínima de 36.213 pontos (-1,31%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular alta de 9,49% em janeiro. O movimento financeiro ficou em R$ 1,683 bilhão. Com os mercados fracos lá fora e numa semana que tem ata do Copom e provável comparecimento do ministro Palocci à CPI dos Bingos, a Bovespa pisou no freio, reduziu o volume financeiro e realizou lucros. "A bolsa está com dificuldade para cair forte. O fluxo externo continua dando sustentação", comentou um operador. Hoje, o correspondente João Caminoto informou que os fluxos de investimentos para fundos acionários e de títulos de países emergentes estão bastante fortes em 2006. De acordo com a Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), os fundos administrados pela instituição já receberam, somente nas três primeiras semanas deste ano, um terço do total aplicado no ano inteiro de 2005. Segundo informações da Bovespa, até o dia 18 de janeiro entraram líquidos R$ 1,257 bilhão na bolsa em investimentos estrangeiros este ano. E no dia 19, quando a bolsa bateu o sexto recorde de pontuação deste ano, teriam entrado mais cerca de R$ 325 milhões, conforme apurou no mercado a editora Aline Cury Zampieri. "O fluxo está muito forte. E é o que segura a bolsa, que impede que a Bovespa tenha uma realização muito forte", comentou um operador, observando que o Ibovespa tem ficado acima dos 36 mil pontos, mesmo com as realizações recentes. Nesta segunda-feira, o mercado doméstico foi influenciado pela queda das principais bolsas asiáticas e européias. Nos EUA, as bolsas ficaram de lado, oscilando entre pequenas altas e baixas. Às 18h20, o Dow Jones operava em alta de 0,26%, o Nasdaq avançava apenas 0,03% e o S&P 500 subia 0,25%. Já o risco Brasil caía 2 pontos para 277 pontos base. A agenda desta semana também deixa o mercado com um pé atrás. Na quarta-feira, será feriado na cidade de São Paulo e as bolsas (Bovespa e BM&F) estarão fechadas. Na quinta-feira, será divulgada a ata do Copom. E, entre esta terça e a quinta-feira, o ministro Palocci deverá comparecer à CPI dos Bingos. Entre os papéis que compõem o Índice Bovespa, as maiores altas foram Net PN (+3,60%), Comgás PNA (+3,42%) e Light ON (+2,85%). As maiores baixas foram Tele Centro Oeste PN (-3,96%), Braskem PNA (-3,39%) e Eletrobras ON (-2,85%). (Mario Rocha) 18:33 Índice Bovespa Pontos Var. % Último 36631.7 -0.17 Máxima 36770.9 +0.21 Mínima 36212.8 -1.31 Volume (R$ milhões) 1.680 Volume (US$ milhões) 743 18:31 Índ. Bovespa Futuro INDFUTFEV6 Var. % Último 36900 -0.05 Máxima 36900 -0.05 Mínima 36380 -1.46 18:59 Ações Últ. Var.% Ações Últ. Var. % TELEMAR PN 40.16 -0.04 VALE R DOCE PNA N1 93.24 -0.70 PETROBRAS PN 44.81 +1.27 BRADESCO PN N1 77.70 +0.39 EMBRATEL PAR PN * 6.04 -1.79 ELETROBRAS PNB* 44.60 -1.97 USIMINAS PNA 58.69 +2.96 SID NACIONAL ON 55.00 -0.12 TELESP CL PA PN 10.70 -1.47 CEMIG PN *ED N1 104.00 -1.97