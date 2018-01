Bovespa cai 0,49% com empresas de telefonia As empresas de telefonia, em queda, impedem valorização do Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) hoje, reagindo ao surpreendente desfecho da votação da reestruturação societária da Telemar. Às 17 horas, o Ibovespa recuava 0,49%, aos 43.539 pontos. O giro financeiro soma R$ 2,78 bilhões. Petrobras PN lidera, com R$ 289,063 milhões e queda de 0,04%. Telemar ON negocia R$ 249,535 milhões e 22%, para R$ 57,42. Telemar PN gira R$ 249,558 milhões, com redução de 4,18% e o terceiro maior giro do dia, de R$ 234,594 milhões. O resultado da assembléia, que vetou a operação, foi considerada como uma vitória dos acionistas minoritários, que seriam fortemente diluídos por conta da relação de troca exigida pelos controladores. A conclusão, até aqui, tomou este rumo por conta da decisão da CVM de vetar o voto no caso para os detentores de ordinárias da tele. Ontem, praticamente todo o mercado acreditava que a reestruturação passaria e seria a primeira de uma série de outras reformulações, sempre pouco favoráveis aos minoritários, a começar por Brasil Telecom. Os papéis da BRT andaram muito recentemente com esta aposta e hoje estão entre as principais quedas. BRT Par On perde 16,38%. Há uma corrente no mercado que não gostou do veto e citou que a empresa, agora, teria poucas chances de ingressar no Novo Mercado, além de já não poderem mais contar com os dividendos de R$ 3 bilhões anunciados. O presidente da Telemar, Luiz Eduardo Falco, afirmou que a empresa examinará ativos do mercado, uma vez que não distribuirá mais os dividendos. A TIM é uma possibilidade, além da sempre falada fusão com a Brasil Telecom. Uma terceira medida, que chegou a ser comentada quando os papéis, em abril começaram a disparar, seria a da venda do controle da Telemar para algum outro player. Entre as altas, ainda no Ibovespa, a sessão é de valorização forte para o Pão de Açúcar, que avança 6% e gira R$ 18 milhões. Ontem saiu o desempenho das vendas da varejista no ano: o faturamento líquido mesmas lojas, houve crescimento de 4,2% nas vendas líquidas. Mas o mercado ampara as compras de hoje na recuperação das vendas de produtos alimentícios, que apresentaram o melhor desempenho do ano, com crescimento de 1,3% no mês passado. Cosan ON também tem alta elevada, de 3,54%, e negocia R$ 65,424 milhões. O papel reage ao balanço divulgado na noite de ontem. A sucroalcooleira saiu de prejuízo de R$ 16,3 milhões no segundo trimestre de 2006 para lucro líquido de R$ 123,8 milhões no segundo trimestre de 2007. Devido às características do negócio sucroalcooleiro, o ano-base da empresa começa em 1º de maio e termina em 30 de abril do ano seguinte.