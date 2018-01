Bovespa cai 0,49%, na mínima de 45.062 pontos Depois de operar em alta toda a manhã e cravar nova máxima histórica em pontos, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo inverteu o sinal e registrava queda no início da tarde. Às 14h49, o Ibovespa à vista operava em queda de 0,49%, a 45.062 pontos, na mínima do dia. Pela manhã, logo no início do pregão, o Ibovespa chegou a subir 0,44%, marcando 45.486 pontos, recorde de alta durante a sessão. O movimento de baixa agora no começo da tarde é visto como realização de lucros, diante dos ganhos registrados nos últimos dias. O cenário, tanto interno como externo, permanece positivo. Mas os investidores aguardam o discurso do presidente do banco central americano (Fed), Ben Bernanke, previsto para as 16h30 (de Brasília). O volume de negócios hoje na Bovespa soma R$ 1,63 bilhão até as 14h45. A projeção de giro financeiro até o final do pregão é de R$ 3,2 bilhões. As ações mais negociadas são as preferenciais da Petrobras e Vale do Rio Doce.