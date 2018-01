Bovespa cai 1,24%; ações da Petrobras e Telemar são destaque A Bolsa de Valores de São Paulo abriu em forte queda. Às 11h10, o índice Bovespa superava 1% de perdas, a -1,24% (40.215 pontos, na mínima). O ritmo dos negócios na Bolsa hoje será definido pela ações de Petrobras, que reagem ao balanço divulgado na sexta-feira à noite, e pela assembléia de acionistas da Telemar, marcada para esta manhã, no Rio. O declínio nos preços do petróleo no mercado internacional e o resultado abaixo do esperado apresentado pela Petrobras na sexta-feira podem pressionar as ações da estatal. A Petrobras lucrou R$ 7,085 bilhões, no terceiro trimestre, crescimento de 26% ante igual período do ano anterior, mas os analistas ouvidos pela Agência Estado esperavam mais. A previsão era de lucro de R$ 7,83 bilhões. No acumulado de nove meses, o lucro da estatal foi recorde, de R$ 20,719 bilhões, com alta de 33% ante os nove primeiros meses de 2005. O desempenho dos papéis hoje vai depender, principalmente, da reação dos investidores estrangeiros. O outro foco de atenção do mercado é a assembléia de acionistas da Telemar, que vai tentar aprovar a reestruturação societária da empresa. A assembléia, prevista para começar às 10 horas, foi transferida da sede da empresa para a casa de espetáculos Scala devido ao elevado número de acionistas pré-cadastrados. Mas para reestruturação seja aprovada nesta primeira convocação, são necessários 50% de votos mais um. Em terceira convocação, a aprovação necessária é só de 25%, o que está levando muitos analistas a prever que a assembléia marcada para hoje pode não acontecer. Para empresa, dizem os analistas, a chance de ver a reestruturação aprovada seria bem maior com um quórum mais baixo, de 25% dos acionistas. A não realização da assembléia hoje poderia ser vista como uma vitória dos que são a favor da reestruturação. As ações do Banco do Brasil também devem estar no radar dos investidores. O BB anunciou hoje cedo lucro líquido de R$ 907 milhões no terceiro trimestre, queda de 36,9% em relação ao mesmo período de 2005. O resultado corresponde a retorno sobre patrimônio líquido médio anualizado de 19,8% e lucro por ação de R$ 1,10, informa a instituição. Segundo o BB, a queda no lucro ocorreu em razão de ganhos extraordinários da ordem de R$ 565 milhões obtidos entre julho e setembro do ano passado e que não se repetiram este ano. Após o fechamento, sai o balanço de Embraer.