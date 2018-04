Bovespa cai 1,4% com economia enfraquecida nos EUA O crescimento menor que o esperado da economia americana no primeiro trimestre do ano, acompanhado de pressões inflacionárias nos EUA, levaram o índice Bovespa a uma perda superior a 1% logo no início do pregão. Às 10h07, o Ibovespa recuava 1,4%, a 48.379 pontos, na mínima do dia. Essa combinação de crescimento mais baixo nos EUA, temperado com inflação maior, pode diminuir a propensão ao risco, afetando o fluxo de recursos para países emergentes, como o Brasil. Por isso, o mercado de ações deve assumir hoje uma posição mais defensiva, sem contar o fato de que as bolsas em todo mundo acumulam ganhos consideráveis, o que pode favorecer uma correção mais forte de preços em todos os mercados. Ontem, depois de ter batido outro recorde de alta em pontos durante o pregão (49.856 pontos), o Ibovespa realizou lucros - fechou em baixa de 1,22% e por muito pouco não perdeu os 49 mil pontos. A correção foi puxada pela queda dos preços das commodities metálicas no mercado internacional. No Brasil, o banco Santander Banespa anunciou hoje crescimento de 1.557% no seu lucro líquido durante o primeiro trimestre, para R$ 552,378 milhões, comparado a igual período do ano anterior. Ontem à noite, a Sadia informou lucro líquido de R$ 96,2 milhões, abaixo das projeções dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que era de R$ 134,05 milhões. Divulgam balanços trimestrais hoje a Energias do Brasil, Souza Cruz e a Telemig Celular Participações. A Suzano Papel anunciou queda de 30% no lucro líquido, para R$ 106,142 milhões. Já a Confab registrou crescimento de 119% em seu lucro líquido, para R$ 33,036 milhões no primeiro trimestre.