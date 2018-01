Bovespa cai 1,48%, acompanhando Bolsas de Nova York A Bovespa aprofundou o movimento de queda nesta tarde, acompanhando a piora das Bolsas de Nova York. O principal índice de ações da Bolsa paulista chegou a cair 1,48% para 41.140 pontos, na mínima do dia, às 15h36. "O mercado passa por mais uma realização de lucros. E vende onde tem gordura para queimar", comentou um operador. Ele observou que, no cenário doméstico, o único fato que pesa na Bolsa é o imbróglio da Telemar, que está prejudicando as ações ordinárias da empresa, que estão entre as maiores quedas do índice. Em Nova York, o índice Dow Jones recuava 1,08%, o Nasdaq caía 1,73% e o S&P 500 registrava baixa de 1,04%, por volta do horário citado. Wall Street cai em reação à baixa do dólar e à projeção de vendas pessimista oferecida pela Wal-Mart.