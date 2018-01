Bovespa cai 2,04% em dia de troca de posições A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) voltou a realizar lucros hoje e caiu abaixo dos 37 mil pontos. O volume financeiro chegou aos R$ 2 bilhões. Os investidores mantêm um movimento de troca de posições, vendendo papéis que acumularam ganhos nas últimas semanas. Em Nova York, as bolsas tiveram um dia fraco, influenciando o mercado doméstico. O Índice Bovespa fechou em baixa de 2,04%, com 36.561 pontos. Operou entre a máxima de 37.376 pontos (+0,15%) e a mínima de 36.556 pontos (-2,05%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular baixa de 4,74% em fevereiro e alta de 9,28% em 2006. O movimento financeiro ficou em R$ 2,016 bilhões. "Havia uma percepção de que a bolsa poderia realizar mais forte se Nova York fraquejasse. É um pouco disso que vimos hoje", comentou um operador. Ele observou que os investidores estrangeiros atuaram na venda, já que alguns bancos que operam com capital externo foram destaque na ponta vendedora do mercado. Além disso, relatório divulgado ontem pelo banco de investimentos Morgan Stanley mostra que a instituição reduziu a exposição em ações de mercados emergentes na sua Global Focus List (GFL). O peso dos mercados emergentes foi reduzido de "overweight" para "próximo de neutro". A queda da bolsa hoje foi bastante concentrada entre alguns papéis "preferidos dos estrangeiros". Petrobras e Vale do Rio Doce, por exemplo, registraram os maiores volumes de negócios e fecharam com perdas consistentes. Petrobras PN girou R$ 223 milhões e encerrou o pregão em queda de 4,34%. Vale PNA teve o segundo maior giro do pregão (R$ 137 milhões) e caiu 2,40%. Papéis que subiram bastante no princípio deste ano, quando o Ibovespa chegou a acumular valorização de quase 15% em apenas um mês, também foram destaque nas vendas hoje. São os casos de Usiminas PNA (-3,74%), Gerdau Metalúrgica PN (-3,80%) e Cia Siderúrgica Nacional ON (-4,67%). Em Nova York, às 18h10, as bolsas operavam em queda. O Dow Jones caía 0,49%, o Nasdaq recuava 0,70% e o S&P 500 estava em baixa de 0,85%. O risco Brasil, por sua vez, estava em 261 pontos base, estável. Entre os papéis que compõem o Índice Bovespa, as maiores altas foram Cesp PN (+3,21%), Telemar Norte Leste PNA (+2,56%) e Aracruz PNB (+2,40%). As maiores baixas foram Light ON (-6,27%), Sadia PN (-5,27%) e Siderúrgica Nacional ON (-4,67%).