Bovespa cai 3,14% e dólar comercial avança 2,86% O mercado financeiro brasileiro mantém os números negativos nesta tarde, dando continuidade à tendência do período da manhã. Às 15h11m, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) caía 3,14%, com o Índice Bovespa em 36.949 pontos. No mesmo horário, o índice Dow Jones, da bolsa de Nova York, recuava 1,09%. O desempenho negativo também ocorre no mercado de câmbio, que conta ainda com a pressão adicional vinda da disputa pela ptax (média ponderada das cotações) do último dia do mês. A ptax de amanhã será referência para liquidação de contratos futuros de câmbio. O dólar comercial (mercado de balcão) subia 2,86%, cotado a R$ 2,340 para venda. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista subia 1,92%, a R$ 2,334.