Bovespa cai com alta dos estoques de petróleo nos EUA O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, inverteu o sinal esta tarde, reagindo à divulgação do nível de estoques norte-americanos de petróleo. O Departamento de Energia dos Estados Unidos informou que os estoques de petróleo do país subiram 5,1 milhões de barris, para 341,1 milhões, na semana que terminou em 17 de novembro em comparação à semana anterior. A previsão média dos economistas consultados pela agência Dow Jones era de aumento de apenas 400 mil barris. Logo após a divulgação do dado, por volta das 13h30 (de Brasília), os contratos futuros de petróleo acentuaram a queda nos mercados internacionais, levando junto as ações da Petrobras, de grande peso no Ibovespa. Com isso, o índice, que vinha registrando alta, apesar de as Bolsas de Nova York operaram "de lado", passou a cair. Às 14h13, o contrato de petróleo para janeiro cedia 2,78% na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), para a mínima cotação do dia, a US$ 58,50. Enquanto isso, o Ibovespa recuava 0,28%, para 41.452 pontos. Na mínima do dia, atingida pouco antes, o índice registrou perda de 0,30%. As ações preferências da Petrobras têm baixa de 1,55% e as ações ordinárias cedem 1,50%.