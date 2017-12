Bovespa cai com fraco desempenho de NY; dólar sobe Logo depois de abrir em alta, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) agora tenta se fixar em território negativo. Às 12h43, o índice recuava 0,83%, aos 38.478 pontos. A previsão é que o giro financeiro encerre o pregão em R$ 2,60 bilhões. Segundo operadores, a Bovespa acompanha as bolsas de valores dos Estados Unidos, que reduziam os ganhos, após os dados sobre estoques de petróleo que fizeram o preço do produto subir. De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), os estoques de petróleo subiram 2,1 milhões de barris na semana que terminou em 31 de março em comparação à semana anterior, para 342,8 milhões de barris. No mercado de câmbio, o dólar comercial também não se sustentou com o mesmo sinal verificado na abertura. Às 12h43, a moeda norte-americana à vista subia 0,05%, negociada a R$ 2,136. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar caía 0,05%, a R$ 2, 134.