Bovespa cai com investidor aproveitando para rever lucros O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o Ibovespa, reverteu a alta registrada na abertura e os investidores aproveitam para retirar parte dos ganhos acumulados, na esteira do sinal negativo em Nova York. O Ibovespa, que chegou a subir 0,70% mais cedo, recuava 0,15%, aos 45.562 pontos, ao meio-dia. Segundo analistas, está havendo uma troca de carteiras. Alguns papéis que ontem subiram bem estão sendo negociados hoje em baixa. É o caso, por exemplo, de Usiminas e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que ontem fecharam com valorização superior a 6%. As ações preferenciais classe A (PNA) da Usiminas cediam 1,03% e as ordinárias (ON) recuavam 0,17%. Já as ON da CSN operavam em 1,64%. Não tem dinheiro novo na bolsa. É só giro", diz um especialista. O que está limitando a realização de lucros na bolsa paulista é a alta expressiva das ações de Petrobras, seguindo o otimismo no mercado de petróleo no exterior, onde o barril era negociado com valorização entre 2,5% a 3%. Petrobras ON subia 2% e a PN +1,87%. Os especialistas afirmam que a tendência da Bovespa continua sendo de ganho, especialmente depois do comunicado favorável do banco central norte-americano divulgado ontem, interpretado como uma suavização do viés de alta do juro nos EUA. Mas como as incertezas em relação à economia não foram totalmente dissipadas, a oscilação na bolsa paulista deve prosseguir.