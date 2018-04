Bovespa cai com Natura e Oi; BRT e Usiminas sobem Depois de abrir em alta e estabelecer novo recorde histórico em pontos (49.856) durante o pregão, o índice Bovespa registrava perda de 0,51% (49.420 pontos) às 11h35, num movimento de realização de lucros. O volume na ponta de venda de ações é forte, o que demonstra disposição da ponta vendedora, e somava R$ 946 milhões, com projeção para o final do dia de giro financeiro de R$ 3,9 bilhões. As ações da Natura puxam as perdas, com o lucro do primeiro trimestre abaixo da expectativa dos analistas, que já previam um resultado fraco. A perda era de 3,96% às 11h18. Oi (Telemar) ON também está entre as principais perdas, com -1,94%. As ações preferenciais (PN) da empresa caem 0,58%, mas as PNA da Tmar sobem 0,25%. O lucro da empresa no primeiro trimestre superou as expectativas dos especialistas. Já Brasil Telecom é destaque de altas após seu balanço, considerado forte pelos analistas. BRT Participações PN subia 1,08% e BRTP ON tinha alta de 0,90%. Vivo sobe 0,77%, com impulso da confirmação, pela Telefónica, de que mantém negociações com a Portugal Telecom sobre o controle acionário da operadora de telefonia celular brasileira. Submarino e Cyrela são outros destaques de alta. Segundo um gestor, Submarino sobe influenciada pelo bom balanço da norte-americana Amazon.com (líder no varejo online global), que anunciou lucro líquido de US$ 111 milhões (US$ 0,26 por ação) no primeiro trimestre deste ano, 117,6% maior que o de US$ 51 milhões (US$ 0,12 por ação) registrado em igual período do ano passado. Já Cyrela sobe com expectativas de bom resultado. Além disso, o mercado comenta que a onde de aberturas de capital de companhias de construção civil na Bovespa está passando, o que melhora a cotação de quem já está listado. Agra ON, empreendimentos imobiliários, que estréia hoje, sobe 3,65%. Usiminas ON se destaca pelo volume, após o resultado da oferta secundária de ações. O giro financeiro era de R$ 90 milhões, o segundo principal do dia, e com alta de 0,88%. Segundo um profissional, a alta de hoje mostra que a demanda pela oferta secundária foi forte.