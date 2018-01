Bovespa cai com Nova York e mexe com dólar e juros No dia da reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) realiza lucros seguindo a queda das bolsas em Nova York. Ontem, o Ibovespa - principal índice da Bolsa paulista - fechou em nível recorde de pontuação, mas hoje o mercado de ações mostra maior volatilidade em função das expectativas com o comunicado do Fomc e também com o vencimento do Ibovespa Futuro, amanhã. Às 15h34, em Nova York, o Dow Jones caía 0,50%, o Nasdaq recuava 0,78% e o S&P 500 registrava baixa de 0,47%. Já o Ibovespa operava em queda de 1,13%, com 42.807 pontos. No mercado de câmbio, depois de seis quedas consecutivas, o dólar comercial oscilou em alta o dia todo e renovou as máximas, cotado a R$ 2,152 no mercado interbancário e na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). O câmbio também realiza lucros acompanhando as quedas das bolsas em Nova York e da Bovespa. Os juros futuros é outro que também segue a piora dos demais ativos e operam nas máximas do dia. Também por volta das 15h34, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) janeiro de 2008 tinha taxa de 12,55%, ante 12,50% ontem. O DI janeiro de 2010 estava em 12,73%, de 12,67% ontem.