Bovespa cai com temor de saída de investidor estrangeiro Depois de abrir em alta, favorecida por fatores como a queda dos juros domésticos e o desempenho um pouco mais tranqüilo do mercado internacional, a Bovespa perdia fôlego e voltava ao terreno negativo neste início de tarde. Às 13h05, o Ibovespa recuava 0,8%. Segundo operadores, o mercado continua preocupado com as vendas de ações por parte dos investidores estrangeiros.