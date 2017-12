Bovespa cai mais de 1% e dólar sobe a R$ 2,216 O mercado financeiro do Brasil oscila em torno do conflito do Oriente Médio e das expectativas para a agenda carregada desta semana nos Estados Unidos. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operar no campo negativo praticamente desde a abertura dos negócios. Apenas em um momento do dia, a bolsa paulista chegou a subir 0,34%. Às 14h50, a Bovespa recuava 1,12%, aos 34.952 pontos. No câmbio, o dólar comercial subia 0,14%, a R$ 2,216. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda operava com estabilidade (R$ 2,215). No mercado de juro, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento para janeiro de 2008, o mais negociado, registrava queda e projetava taxa de 14,82% ao ano para o fechamento, ante 14,9% de sexta-feira.