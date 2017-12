Bovespa cai mais de 2% e dólar sobe com piora em NY A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acelerou o ritmo de queda e às 12h19 despencava 2,16%, aos 38.563,4 pontos. Nos EUA, as bolsas também caem. O índice Dow Jones, naquele horário, registrava perda de 1,27%; o Nasdaq, de 1,26%; e o S&P 500 caía 0,73%. O mercado de câmbio também mostra mau humor, refletindo o temor de juros maiores nos Estados Unidos. A divulgação do núcleo da inflação no varejo (CPI) americano é o principal motivo do desempenho ruim hoje. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista tem alta de 2,01%, cotado a R$ 2,178. O dólar comercial (mercado de balcão) subia 2,20%, a R$ 2,183.