Bovespa cede 0,13%; Petrobras cai e Vale sobe O índice Bovespa da Bolsa de Valores de São Paulo opera perto da estabilidade no pregão desta manhã, com as ações mais negociadas trilhando caminhos opostos. Às 11h35, o Ibovespa cedia 0,13%, aos 46.230 pontos. No mesmo horário, os papéis preferenciais da Petrobras recuavam 0,37% e as ações PNA da Vale do Rio Doce subiam 0,62%. Os investidores monitoram de perto o comportamento do petróleo no mercado internacional, que apontava queda após o anúncio do presidente do Irã de que os 15 marinheiros britânicos devem ser liberados hoje. Já os metais sobem e influenciam os papéis da Vale. Gol (-3,7%) e TAM (-2,3%) lideram as baixas do índice Bovespa, após relatório do banco de investimentos Bear Stearns trazer que a BRA deve fazer uma encomenda de 30 a 50 unidades dos modelos 170 ou 190 da Embraer. A analista Sara Delfim escreve no documento que depois da aquisição da Nova Varig pela Gol, a BRA deve se consolidar como a terceira maior companhia aérea do Brasil. As ações da Embraer estavam entre as maiores altas do índice, com valorização de 1,46%. O volume total de negócios na Bovespa até as 11h40 somava R$ 854 milhões.