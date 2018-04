Bovespa cede 0,16% na abertura e deve ter dia morno hoje O índice Bovespa começou o pregão em baixa de 0,16%, a 46.478 pontos registrados às 10h09. A Bolsa de Valores de São Paulo não teria motivos, nessa véspera de feriado, para cair muito ou para subir muito. A expectativa é de um pregão morno, com liquidez mais reduzida. Alguns mercados fecham mais cedo hoje nos EUA e a maioria não vai funcionar amanhã. A divulgação do relatório de emprego referente ao mês de março, nos EUA, em pleno feriado, deve deixar os investidores com um pé atrás. Se não vier nenhuma surpresa negativa no relatório de emprego americano (payroll), a Bovespa deve sustentar a sua trajetória de alta, mas entremeada pela volatilidade. Mas tudo vai depender de como os mercados nos EUA vão se comportar hoje. Ontem, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York teve o seu quinto pregão consecutivo em alta, o que representou a melhor seqüência até agora no ano. Aqui, a Bovespa estabeleceu novo recorde de fechamento, atingindo 46.554 pontos, puxada pela melhora externa. A libertação dos marinheiros britânicos pelo Irã foi mais um estímulo para os investidores estrangeiros continuarem comprando ativos de risco de países emergentes. Nos últimos pregões, as compras de ações brasileiras por estrangeiros vêm aumentando.